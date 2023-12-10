Мир 10 декабря 2023, 20:13 Германия раскрыла предварительный объем военной помощи Украине в 2024 году Инспектор бундесвера Бойер: ФРГ передаст Украине 200 тысяч снарядов в 2024 году РИА «Новости»

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Власти Германии не откажутся от военной поддержки Украины в 2024 году. Общий объем поставок артиллерийских боеприпасов составит почти 200 тысяч единиц. Об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бойер.

Он подчеркнул, что, несмотря на все сложности с экономикой страны и отсутствием принятого на следующий год федерального бюджета, оборонный комплекс Германии начал увеличивать объемы производства.

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«В следующем году Германия сможет поставить почти 200 тысяч артиллерийских снарядов Украине», — заявил Бойер.

Генеральный инспектор бундесвера добавил, что видит необходимость в поддержке украинских военных на любой срок, который им понадобится.

В конце октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал входящие в альянс страны изменить правила регулирования оборонной промышленности и начать запуск новых производств. Он подчеркнул, что результатом должны стать огромные запасы вооружений или достаточные мощности, чтоб их обеспечить.

Столтенберг добавил, что ситуация на Украине показала, что страны НАТО не смогли обеспечить достаточное количество оружия и боеприпасов даже одной вступившей в конфликт стране. Поэтому ситуация требует быстрого и радикального пересмотра.

Он призвал правительства ввести систему компенсаций для частных производителей оружия и снять все ограничения на расширения производств. Столтенберг подчеркнул, что сотрудничество стран альянса в этом вопросе должно стать единым.