Германия раскритиковала остановку «Северного потока-2»

Остановка «Северного потока-2» нецелесообразна. В таком случае Европа получит от России ответные санкции. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям Европы с просьбой остановить «Северный поток — 2» в качестве санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов остановить сертификацию газопровода.

«Перед каждым шагом, который сейчас хотят сделать на Западе, сразу нужно думать о последствиях, как шахматист. На каждый шаг будет контршаг, и вопрос, — какой будет больнее. Закрытие „Северного потока-2“ сильно ударит по российскому престижу, но Россия же ответит зеркально. А начинать сейчас войну в сфере энергетики взрывоопасно, в первую очередь — для Европы, не для Америки или Лондона, которым на это наплевать, они самодостаточно, у них давно свои источники», — заметил эксперт.