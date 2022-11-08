Германия провела переговоры с Wintershall после данных о российском газе | 360°

Мир 08 ноября 2022, 15:58 Германия провела переговоры с Wintershall после данных о российском газе Reuters: власти Германии провели переговоры с Wintershall о добыче газа в России РИА «Новости»

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Немецкие власти провели переговоры с нефтегазодобывающим холдингом Wintershall Dea после появления информации о якобы использования ее сырья в военных целях на Украине. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на представителя Кабинета министров Германии.

Телекомпания ZDF и журнал Der Spiegel писали, что добываемый Wintershall Dea совместно с «Газпромом» газовый конденсат в России могут отправить на производство реактивного топлива.

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Исполнительный директор Wintershall Марио Мерен заявил РБК, что подобные обвинения являются вымыслом.

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«Заявления об использовании конденсата из Ачимовского месторождения в военных целях являются несостоятельными и нечестными», — сказал он.

Wintershall Dea является самой крупной нефтегазовой организацией в Европе, которая ведет также разработку месторождений в Германии, Норвегии, на Ближнем Востоке, в Египте и Латинской Америке.

Компании принадлежит 15,5% оператора газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG, она входила в число инвесторов постройки «Северного потока — 2», написал RT.