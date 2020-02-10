США пообещали строящим «Северный поток — 2» компаниям новые санкции, если Россия попытается достроить газопровод самостоятельно.

Санкции могут затронуть компании, которые будут покупать российский газ, и инвесторов, вложившихся в прокладку газопровода. Это компания «Газпром» и некоторые другие европейские компании. Новый пакет могут ввести уже в феврале–марте.

В министерстве экономики и энергетики ФРГ указали, что такие меры неприемлемы в отношении «Северного потока — 2», и ведомство «их отвергает», сообщила газета «Известия». При этом строительство трубопровода может затянуться на 3-6 месяцев из-за санкций.

В Германии при этом рассчитывают запустить газопровод до конца этого года или, самое позднее, до первого квартала следующего. Это при том, что изначально «поток» должен был начать функционировать уже в конце 2019 года.

Первый пакет санкций был введен в конце декабря 2019 года, из-за чего швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ на газопроводе.