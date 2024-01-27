Мир 27 января 2024, 20:18 Германия протестирует четырехдневную рабочую неделю в феврале Bloomberg: в Германии протестируют четырехдневку на фоне кризиса на рынке труда Freepik

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В Германии начнутся испытания по внедрению сокращенной рабочей недели. Четырехдневку запустят в тестовом режиме 1 февраля, сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, сотни работников предприятий будут получать еженедельно дополнительный выходной с сохранением полной ставки.

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Авторы статьи уточнили, что исследование четырехдневки продлится до августа этого года. В эксперименте поучаствуют 45 компаний.

По итогам тестирования примут решение, стоит ли вводить третий выходной на постоянной основе, чтобы увеличить производительность труда.

Германия столкнулась с нехваткой денег для реализации собственных проектов из-за роста затрат на поддержку Украины. С таким заявлением в ходе своего выступления в бундестаге заявил министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек. Правительство Германии объявило, что в 2024 году направит на помощь Украине более семи миллиардов евро.