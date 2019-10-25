Германия проголосовала против отмены антироссийских санкций

В документе сказано, что фракция «левых» обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС отмене очередного продления антироссийских санкций. Такое предложение «левые» объяснили тем, что направленные на Россию ограничения «не позволяют добиться цели, не имеют смысла с точки зрения экономики, а также скорее провоцируют новые проблемы, нежели их решают».

Бундестаг предложение Левой партии не поддержал. Такое решение было принято после того, как против инициативы проголосовали фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и «зеленых». «Альтернатива для Германии», в свою очередь, от голосования воздержалась.