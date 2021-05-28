Германия продолжит руководствоваться Договором по открытому небу

Правительство ФРГ сожалеет по поводу решения США выйти из Договора по открытому небу (ДОН) и его денонсации со стороны России. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

«Мы приняли к сведению эти сообщения», — сказал он.

Несмотря на это Германия продолжит придерживаться Договора по открытому небу, поскольку позиция правительства ФРГ по отношению к этому договору осталась прежней. Немецкие политики считают документ важной частью архитектуры контроля над вооружениями, который помогает укреплять доверие и поддерживать нужный уровень безопасности.

«Так что мы сожалеем по поводу решения США, как и [по поводу] заявления России о выходе из ДОН. Правительство ФРГ продолжит реализовывать соглашение», — привел слова Зайберта ТАСС.

Ранее официальный представитель Госдепартамента подтвердил, что США не собираются возвращаться в Договор по открытому небу. МИД России 15 января завил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Чиновники объяснили этот шаг отсутствием прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях.

До этого несколько лет Америка обвиняла Россию в избирательном выполнении договора и нарушении ряда его положений. Россия тоже предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации документа.

Госдума единогласно приняла закон о денонсации ДОН 19 мая. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков допустил, что вопрос о договоре не будет подниматься на встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джозефом Байденом, написало ИА Nation News.