31 декабря 2022, 03:02
Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на непростое положение своих граждан
Канцлер Германии Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря трудности простых немцев
Германия продолжит поддерживать Украину, даже если это принесет трудности гражданам ФРГ. Об этом в своем новогоднем обращении заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он упомянул, что прошедший год был сложным. По его словам, жители Германии каждый день сталкиваются с последствиями конфликта на Украине — при походе в магазин, на заправке, при оплате счетов за свет и газ. Несмотря на это, поддержка Украины продолжится, заявил глава государства. Он выразил уверенность, что немцы поддерживают его в этом, ведь прошедший год был «годом сплоченности».
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«Украинцы мужественно защищаются, в том числе и благодаря нашей поддержке. И мы будем продолжать помогать Киеву», — сказал Шольц.
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Опросы показали, что большинство немцев выступают против поставок Украине боевых танков Leopard 2. Против поставок тяжелой военной техники высказались 45% опрошенных. Лишь 33% проголосовали за. Остальные отказались отвечать. Украинские власти давно просят Германию передать им танки. Однако ФРГ отказывается поставлять такую технику без согласования с союзниками.
Германия
Украина
Олаф Шольц
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