Мир 31 декабря 2022, 03:02 Германия продолжит поддерживать Украину, несмотря на непростое положение своих граждан Канцлер Германии Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря трудности простых немцев РИА «Новости»

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Германия продолжит поддерживать Украину, даже если это принесет трудности гражданам ФРГ. Об этом в своем новогоднем обращении заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он упомянул, что прошедший год был сложным. По его словам, жители Германии каждый день сталкиваются с последствиями конфликта на Украине — при походе в магазин, на заправке, при оплате счетов за свет и газ. Несмотря на это, поддержка Украины продолжится, заявил глава государства. Он выразил уверенность, что немцы поддерживают его в этом, ведь прошедший год был «годом сплоченности».

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«Украинцы мужественно защищаются, в том числе и благодаря нашей поддержке. И мы будем продолжать помогать Киеву», — сказал Шольц.

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Опросы показали, что большинство немцев выступают против поставок Украине боевых танков Leopard 2. Против поставок тяжелой военной техники высказались 45% опрошенных. Лишь 33% проголосовали за. Остальные отказались отвечать. Украинские власти давно просят Германию передать им танки. Однако ФРГ отказывается поставлять такую технику без согласования с союзниками.