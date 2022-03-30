Германия продолжит платить за газ из РФ в евро

Немецкие компании продолжат оплачивать поставки российского газа в евро. Расчеты в иностранной валюте будут переводиться в Газпромбанк, который не затронули санкции против РФ.

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт привел подробности телефонного разговора немецкого канцлера Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Его процитировало РИА «Новости».

«В то же время он (Путин — прим. ред.) подчеркнул в разговоре, что для европейских контрактных партнеров ничего не изменится», — сказал Хебештрайт.

Конвертировать деньги в рубли, по его словам, будет именно банк. Шольц попросил у Путина уточнить процедуру и предоставить по ней письменную информацию.

«Как и прежде, договоренность „Большой семерки“ остается в силе: поставки энергоносителей будут оплачиваться исключительно в евро и долларах», — заявил Хебештрайт, напомнив, что такие условия предусмотрены контрактами.

Представитель кабмина заметил, что беседа между Шольцем и Путиным состоялась по инициативе немецкой стороны. Глава РФ уведомил канцлера Германии, что с 1 апреля поставки газа в Европу должны оплачиваться рублями.