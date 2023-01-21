21 января 2023, 18:51
Германия продолжит оттягивать передачу танков Украине, но долго не продержится
Мирошник: Германию вынудят передать Украине танки Leopard
Германия постарается как можно дольше не передавать украинской армии тяжелые танки Leopard, но не сможет долго сопротивляться давлению союзников по НАТО. Об этом ТАСС сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
«Американцы давят на Германию, говоря ей умирать сегодня, тогда как они сами — завтра. Пока что немцы сопротивляются и оттягивают передачу этого типа вооружений», — сказал он.
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Мирошник предположил, что долго ФРГ сопротивляться не сможет, особенно на фоне оскорбительных заявлений украинских и польских дипломатов.
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«Даже база Рамштайн стала не только местом встреч военных министров НАТО, ей полностью управляют американцы на земле якобы независимой Германии», — добавил бывший посол ЛНР.
Ранее британский аналитик Майкл Кларк упрекнул немецкого канцлера Олафа Шольца в страхе перед Россией в вопросе передачи танков Leopard Украине.
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