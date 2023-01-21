Мир 21 января 2023, 18:51 Германия продолжит оттягивать передачу танков Украине, но долго не продержится Мирошник: Германию вынудят передать Украине танки Leopard Википедия

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Германия постарается как можно дольше не передавать украинской армии тяжелые танки Leopard, но не сможет долго сопротивляться давлению союзников по НАТО. Об этом ТАСС сообщил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

«Американцы давят на Германию, говоря ей умирать сегодня, тогда как они сами — завтра. Пока что немцы сопротивляются и оттягивают передачу этого типа вооружений», — сказал он.

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Мирошник предположил, что долго ФРГ сопротивляться не сможет, особенно на фоне оскорбительных заявлений украинских и польских дипломатов.

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«Даже база Рамштайн стала не только местом встреч военных министров НАТО, ей полностью управляют американцы на земле якобы независимой Германии», — добавил бывший посол ЛНР.

Ранее британский аналитик Майкл Кларк упрекнул немецкого канцлера Олафа Шольца в страхе перед Россией в вопросе передачи танков Leopard Украине.