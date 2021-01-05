Германия продлила карантин до конца января

В ФРГ продлили карантин из-за пандемии коронавируса, введенный еще в декабре, до 31 января. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы хотим продлить до 31 января действие принятых в декабре решений», — приводит ТАСС слова Меркель, сказанные по итогам совещания с главами региональных властей.

В кризисных регионах ФРГ из-за COVID-19 запретят отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 километров, отметила канцлер ФРГ. К веским причинам относится, например, посещение врача.

Днем, 5 января, стало известно, что президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, напомнил RT. Они обсудили ситуацию с коронавирусом, а также перспективы совместного производства вакцины.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил третий локдаун в Англии. Причиной ужесточения ограничений стал новый штамм коронавируса. Теперь жители смогут выходить на улицу только один раз в день в случае экстренной необходимости. Покидать дома можно для поездки на работу или похода в магазин. Местные жители уже успели обсудить новость в соцсетях. Пока одни критикуют власть, другие публикуют мемы и с юмором подходят к ситуации.