Германия призвала ввести санкции против России из-за хакерской атаки на бундестаг

Правительство Германии предложило ввести против России санкции, так как считает, что страна причастна к кибератаке на бундестаг. Инициативу озвучили еще в мае, но решение так и не приняли.

По мнению германского правительства, российская военная разведслужба ГРУ имеет отношение к атаке, произошедшей в 2015 году. Кроме того, был выдан арест на гражданина России Дмитрия Бадина, участвовавшего в нападении, сообщило агентство dpa со ссылкой на копию официального ответа правительства на запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ.

Если страны Европы согласятся с предложением Германии, то это станет первым случаем применения санкций за кибератаки.

В конце мая представителя МИД Германии Марии Адебар сообщила, что власти приступили к созданию санкционного списка по режиму киберсанкций. Таким образом Германия решила заморозить счета россиян и ограничить их въезд в Евросоюз.

Причиной послужила кибератака на бундестаг в 2015 году. В нападении заподозрили россиянина Дмитрия Бадина. По этому поводу МИД Германии вызвал посла РФ в Берлине Сергея Нечаева.