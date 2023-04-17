Мир 17 апреля 2023, 20:43 Германия призвала ввести санкции против гражданской ядерной энергетики России Reuters: ФРГ потребовала от ЕС ввести санкции против гражданской ядерной энергетики РФ РИА «Новости»

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Германия призвала Евросоюз ввести санкции против российской гражданской ядерной энергетики. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на немецкого министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека.

«Германия настаивает на том, чтобы Европейский союз включил гражданский атомный сектор в новый пакет санкций блока против России», — написало издание.

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Правительство ФРГ уже обратилось к Еврокомиссии с соответствующим предолжением. Хабек счел неоправданным предоставление льготного режима ядерному сектору. Он назвал ядерные технологии «чувствительной областью» и добавил, что «обычного бизнеса» в этой сфере быть не должно. В министерстве осознают, что включение ядерного сектора в новый пакет санкций потребует некоторого времени.