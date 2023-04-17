17 апреля 2023, 20:43
Германия призвала ввести санкции против гражданской ядерной энергетики России
Reuters: ФРГ потребовала от ЕС ввести санкции против гражданской ядерной энергетики РФ
Германия призвала Евросоюз ввести санкции против российской гражданской ядерной энергетики. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на немецкого министра экономики, вице-канцлера Роберта Хабека.
«Германия настаивает на том, чтобы Европейский союз включил гражданский атомный сектор в новый пакет санкций блока против России», — написало издание.
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Правительство ФРГ уже обратилось к Еврокомиссии с соответствующим предолжением. Хабек счел неоправданным предоставление льготного режима ядерному сектору. Он назвал ядерные технологии «чувствительной областью» и добавил, что «обычного бизнеса» в этой сфере быть не должно. В министерстве осознают, что включение ядерного сектора в новый пакет санкций потребует некоторого времени.
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