Германия призвала Россию признать, что «сила в правде»

России следует признать, что «сила в правде, а не наоборот». С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Свое заявление он сделал в ходе Всемирного экономического форума.

Немецкий канцлер заявил, что России пора признать, что сила в правде, сообщило агентство Bloomberg. Он отметил, что пока рано говорить о том, принесут ли дипломатические усилия по урегулированию конфликта результат.

При этом, как добавил Шольц, Германия поддерживает диалог с РФ в различных международных форматах. Политик подчеркнул, что Германия привержена защите территориальной целостности Украины.

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — привело РИА «Новости» слова Шольца.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции, которая была посвящена первой годовщине его президентства, заявил, что Россию ждет «катастрофа» в случае эскалации вокруг Украины. При этом глава Белого дома отметил, что российский президент Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые США готовят на этот случай.