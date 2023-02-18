Мир 18 февраля 2023, 20:33 Германия призвала Путина изменить политику на «360 градусов» Глава МИД ФРГ Бербок: поворот Путина на 360 градусов осчастливит весь мир РИА «Новости»

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Россия может осчастливить весь мир, если поменяет свою точку зрения на «360 градусов». С таким заявлением глава МИД Германии Анналена Бербок выступила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы немецкого ведомства, она верит в «способность людей меняться». В качестве примера Бербок привела Германию, которая смогла отказаться от своих принципов и не поставлять оружие в зону конфликта.

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«Можно измениться на 360 градусов. <…> И президент Путин может это сделать, он может принять собственные решения и целиком изменить свой курс. И уже завтра весь мир был бы счастлив по этому поводу», — сказала Бербок.

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В Сети уже указали главе немецкого МИД, что «поворот на 360 градусов» означает не смену какой-либо позиции, а возвращение к существующей.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время выступления на полях Мюнхенской конференции заявил, что проблемы Украины не закончатся, пока пост президента России занимает Владимир Путин.