Мир 05 апреля 2023, 10:03 Германия призвала НАТО за несколько месяцев создать себе щит Глава МИД Германии Бербок призвала НАТО увеличить военные расходы и создать «защитный щит» РИА «Новости»

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Странам НАТО следует увеличить расходы на оборону, скоординировать работу военных и создать за несколько месяцев своеобразный щит. Об этом перед началом консультаций альянса в Брюсселе заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее процитировала газета Die Welt.

Министр призвала НАТО улучшить совместную работу своих армий и выделить на это больше денег. Она отметила, что важно сделать это до июльского саммита в Вильнюсе.

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«Необходимы дополнительные финансовые ресурсы. <…> Важно иметь действительно всеобъемлющий защитный щит», — сказала она.

Не считая США, в НАТО только Великобритания, Польша, Греция и страны Балтии по итогам 2022 года выделили на оборону не менее 2% ВВП. The Washington Post заявила, что Европа помогла Украине в ущерб собственной безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал к перевооружению Евросоюз. Он посоветовал вкладывать инвестиции в развитие собственной оборонной промышленности, чтобы устранить зависимость от импорта.