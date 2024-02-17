Мир 17 февраля 2024, 23:32 Германия призвала готовиться к многолетнему конфликту с Россией Писториус: разлад между Западом и Россией будет длиться десятилетиями РИА «Новости»

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Западные страны должны готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией. Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило издание Welt am Sonntag.

«В ближайшие десятилетия Европа будет вынуждена жить с разделительными линиями — с одной стороны, демократическая Европа, с другой — авторитарная Россия», — сказал он.

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По словам Писториуса, на континенте не получилось построить общую архитектуру безопасности. Он считает, что российская сторона якобы намерена восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе. Поэтому Западу нужно выделить больше ресурсов на военное сдерживание.

Глава немецкого правительства Олаф Шольц на полях Мюнхенской конференции по безопасности предложил лидерам стран Евросоюза подписать с властями Украины соглашение о гарантиях безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский накануне приехал в Берлин.