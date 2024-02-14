Мир 14 февраля 2024, 17:54 Германия призвала ЕС прекратить истерику после слов Трампа о НАТО Глава Минобороны ФРГ Писториус призвал ЕС к спокойствию после слов Трампа о НАТО РИА «Новости»

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Заявивший об отказе защищать европейских союзников по НАТО после возвращения в Белый дом бывший президент США Дональд Трамп пока не стал даже кандидатом на предстоящих выборах. Поэтому все его заявления нужно воспринимать спокойно. С таким заявлением в эфире Die Welt выступил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он добавил, что зависимость США от Североатлантического альянса ничуть не меньше, чем других стран. Писториус сравнил заявление Трампа о НАТО с распилом ветки, на которой сидят Соединенные Штаты.

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«Я бы посоветовал всем нам сохранять спокойствие», — подчеркнул глава оборонного ведомства Германии.

После выступления Трампа о НАТО ряд европейских политиков и журналистов заявили о необходимости создания собственного ядерного оружия, которое нужно для защиты от внешних угроз в случае отказа американцев от военной помощи.

Бывший президент США Дональд Трамп свое заявление об отказе в защите европейским союзникам по НАТО в случае нападения России сделал во время митинга своих сторонников в штате Южная Каролина.

Свою позицию он аргументировал тем, что страны ЕС не выделяют достаточного количества средств на финансирование своей обороны, как того требует соглашение альянса.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал заявления европейских политиков об угрозе нападения запугиванием собственного населения. Он подчеркнул, что все слова о российской угрозе не имеют под собой никаких оснований.