Германия призвала ЕС немедленно отменить антироссийские санкции

Евросоюз должен отменить санкции против России, так как они вредят экономике ФРГ. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

«Мир в Европе и во всем мире — одна из центральных целей „Альтернативы для Германии“. Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно», — приводит РИА «Новости» слова немецкого политика.

Собеседник агентства подчеркнул, что ограничения нанесли удар по предприятиям на востоке Германии, которые раньше активно сотрудничали с Россией. Крупалла одобрил переговоры по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и задался вопросом, почему их ведут власти регионов, а не Берлин. Он также выразил уверенность, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» необходимо завершить.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз готов к диалогу с Россией, однако его политика в отношениях с Москвой останется прежней. Он отметил важность для ЕС держать прежний курс и «сплоченно выступать за права человека в России».