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    11 мая 2021, 10:38

    Германия призвала ЕС немедленно отменить антироссийские санкции

    Андрей Иванов

    Евросоюз должен отменить санкции против России, так как они вредят экономике ФРГ. Об этом заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

    Германия призвала ЕС немедленно отменить антироссийские санкции

    «Мир в Европе и во всем мире — одна из центральных целей „Альтернативы для Германии“. Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционную политику нужно прекратить немедленно», — приводит РИА «Новости» слова немецкого политика.

    Собеседник агентства подчеркнул, что ограничения нанесли удар по предприятиям на востоке Германии, которые раньше активно сотрудничали с Россией. Крупалла одобрил переговоры по российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и задался вопросом, почему их ведут власти регионов, а не Берлин. Он также выразил уверенность, что строительство трубопровода «Северный поток — 2» необходимо завершить.

    Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз готов к диалогу с Россией, однако его политика в отношениях с Москвой останется прежней. Он отметил важность для ЕС держать прежний курс и «сплоченно выступать за права человека в России».