Германия призналась, что поставки оружия Украине находятся «на тонкой грани»
Глава МИД Германии Бербок: страна столкнулась с абсолютным дефицитом запасов вооружения
Вооруженные силы Германии столкнулись с «абсолютным дефицитом собственных запасов» оружия. В МИД страны предупредили, что военная помощь Украине находится под вопросом.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об этом в интервью телеканалу ZDF.
«Это та тонкая грань, по которой мы шли неделями и месяцами», — ответила она на вопрос об объемах предоставляемой Украине помощи.
Бербок подчеркнула, что немцы хотят оказывать военную поддержку украинской стороне всеми возможными способами. Но ситуация складывается не в пользу Германии.
«У нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сказала министр.
Немецкие власти, добавила глава МИД страны, создали специальный фонд для вооруженных сил в размере 100 миллиардов евро. По словам Бербок, военная промышленность должна специально работать для Украины.
Министр напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц указывал на длительную перспективу в плане поддержки Украины. Официальный Киев из-за вероятности затяжного конфликта нуждается в быстрых дополнительных поставках вооружений осенью и зимой.
«Поэтому мы должны оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу», — заключила Бербок.