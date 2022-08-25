Германия призналась, что поставки оружия Украине находятся «на тонкой грани»

Вооруженные силы Германии столкнулись с «абсолютным дефицитом собственных запасов» оружия. В МИД страны предупредили, что военная помощь Украине находится под вопросом.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об этом в интервью телеканалу ZDF.

«Это та тонкая грань, по которой мы шли неделями и месяцами», — ответила она на вопрос об объемах предоставляемой Украине помощи.

Бербок подчеркнула, что немцы хотят оказывать военную поддержку украинской стороне всеми возможными способами. Но ситуация складывается не в пользу Германии.

«У нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сказала министр.

Немецкие власти, добавила глава МИД страны, создали специальный фонд для вооруженных сил в размере 100 миллиардов евро. По словам Бербок, военная промышленность должна специально работать для Украины.

Министр напомнила, что канцлер Германии Олаф Шольц указывал на длительную перспективу в плане поддержки Украины. Официальный Киев из-за вероятности затяжного конфликта нуждается в быстрых дополнительных поставках вооружений осенью и зимой.

«Поэтому мы должны оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу», — заключила Бербок.