Мир 31 мая 2023, 15:37 Германия признала законными удары ВСУ по РФ оружием украинского производства Кабмин ФРГ признал законность ударов по территории РФ оружием украинского производства Соцсети

Читать 360tv в

Правительство Германии признало законными удары Вооруженных сил Украины по российской территории, если они наносятся оружием украинского производства. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщил ТАСС.

Политик прокомментировал атаку беспилотников на Москву и область. Он отметил, что с точки зрения международного права такие удары являются легитимными. Хебештрайт также добавил, что Германия поставляет свое оружие киевским властям для защиты украинской территории.

Реклама

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц пообещал продолжать поставки оружия на Украину и после завершения конфликта. По его словам, эту тему еще не обсуждали, но союзники подтвердили на саммите G7 свою приверженность. Глава внешнеполитической службы союза Жозеп Боррель заявил об увеличении поставок систем противовоздушной обороны и других видов вооружений на Украину. Он отметил, что от этого зависит успех украинской армии.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Запад, подталкивая Украину к контрнаступлению, подтверждает свое намерение продолжать конфликт с Россией «до последнего украинца».