Мир 16 февраля 2023, 03:06 Германия признала провал Запада в поддержке Украины Bloomberg: признание ФРГ о меньшем числе танков для ВСУ означает провал Запада Википедия

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Германия призналась в том, что Украина получит меньше танков. Это говорит о провале в поддержке ВСУ. Таким мнением поделился обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

«Признание главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса доказывает провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели», — заявил он.

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Обозреватель также напомнил, что, согласно заявлению Писториуса, Польша готовится отправить на Украину около 30 танков Leopard 2 A4. Но многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте.

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Ранее глава бундесвера сообщил, что ВСУ получат лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух. Также он прокомментировал ситуацию вокруг поставок танков Leopard на Украину. По словам Писториуаса, ее нельзя назвать успешной из-за плохого состояния боевой техники.

В марте Германия планирует направить Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Немецкие власти намерены потратить на укрепление системы ПРО 17 миллиардов евро.