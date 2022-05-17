Германия признала, что страны Латинской Америки поддержали Россию

Страны Латинской Америки воспринимают спецоперацию РФ, проводимую на Украине, совсем не так, как большинство стран Запада. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия России, отметили журналисты.

Авторы напомнили, что президент Венесуэлы Николас Мадуро некоторое время назад заявил, что его страна твердо стоит на стороне РФ. На Кубе во время первомайских торжеств на улицы вышли люди с флагами и символикой Z, которые выражали свою поддержку российской операции. Аргентина обвинила западные державы в применении двойных стандартов. В частности, вице-президент страны Кристина Киршнер напомнила о конфликте с Великобританией из-за Фолклендских островов.

«Оккупируя наши Мальвинские острова силой, Великобритания пользуется поддержкой других держав, которые отказываются вторгаться, если это им неудобно», — заявила политик.

В Бразилии кандидат в президенты страны Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее.

Ранее китайское издание Global Times написало, что кризис на Украине поменяет современное мироустройство коренным образом. По мнению авторов журнала, в результате происходящего крепнет убежденность, что текущие события представляют собой начало конца несправедливой организации мира, в котором господствуют США и Запад.