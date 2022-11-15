Мир 15 ноября 2022, 15:30 Германия признала, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 Канцлер ФРГ Шольц: Россию не смогли изолировать на саммите G20 на Бали РИА «Новости»

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Россию не удалось изолировать на саммите G20 в Индонезии. Об этом 15 ноября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщило агентство DPA.

«Разумеется, по этому вопросу (Украины - прим. ред.) существуют и другие мнения. Но они не в счет», — высказался политик.

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В агентстве пояснили, что его слова указывают на то, что среди стран «большой двадцатки» есть те, кто «отказывается осудить» проведение Россией спецоперации на Украине.

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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в рамках саммита заявил, что Соединенные Штаты не готовят почву для возобновления переговоров об урегулировании украинского конфликта. Он напомнил, что российская сторона неоднократно говорила о готовности к диалогу. По мнению Лаврова, чем дольше киевские власти будут откладывать мирное урегулирование, тем сложнее будет договориться. Все проблемы по решению ситуации, подчеркнул он, исходят со стороны Украины.

Лавров также рассказал о короткой беседе с французским президентом Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, сообщил RT. Глава российского МИД сообщил собеседникам, что именно киевский режим тормозит процесс урегулирования ситуации.