Мир 04 февраля 2023, 14:49 Германия приступила к сбору доказательств военных преступлений на Украине Генпрокурор ФРГ Франк заявил о сборе доказательств преступлений на Украине для трибунала РИА «Новости»

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Сотрудники Генеральной прокуратуры Германии с марта 2022 года начали собирать доказательства и свидетельства совершенных на Украине военных преступлений. Об этом в интервью газете Die Welt am Sonntag рассказал руководитель ведомства Петер Франк.

Он подчеркнул, что о полноценном расследовании речи пока не идет. Представители прокуратуры просто фиксируют факты и опрашивают беженцев с Украины о возможных военных преступлениях, которые те видели. Всю информацию для оценки передают в управлении уголовной полиции Германии.

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«Мы готовимся к возможному последующему судебному разбирательству — будь то у нас в Германии, у наших зарубежных партнеров или в международном суде», — объяснил Франк работу криминалистов.

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Генеральный прокурор не исключил, что собранная информация может понадобиться для будущего международного трибунала.

С инициативой создания трибунала по конфликту на Украине выступили депутаты Европарламента. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятую резолюцию документом, лишенного здравого смысла. При этом он подчеркнул, что трибунал состоится, но на скамье подсудимых окажутся нацистские преступники.