Германия приостановит облегченный режим получения виз для россиян

Германия решила приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Такое заявление сделала глава немецкого МИД Анналена Бербок, сообщил ТАСС.

По ее мнению, Европе нужно найти совместное решение по вопросу виз при различных позициях.

«Мое предложение — приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, пристальнее проверять, для каких целей используются визы», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция выступили против общего запрета ЕС на выдачу шенгенских виз жителям России.

Европейские страны задумались о том, чтобы отказаться от упрощенного визового режима с Россией в августе. Министры иностранных дел стран Евросоюза примут решение на ближайшем заседании в Праге.

Упрощенный визовый режим между Россией и ЕС начал действовать в 2007 году. Соглашение предусматривает, что для оформления визы требуется стандартный пакет документов, а сбор составляет 35 евро. Россиянин, получив шенген, может посетить страны Шенгенского соглашения. Туда, кроме государств Евросоюза, также входят Норвегия, Исландия, Швейцария.