Мир 27 января 2024, 17:31 Германия приняла всю ответственность за блокаду Ленинграда МИД ФРГ: Германия приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда РИА «Новости»

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Германия приняла всю историческую ответственность за преступления немецких войск во время блокады Ленинграда. Заявление Министерства иностранных дел ФРГ опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

«Германия привержена обеспечению сохранения памяти о зверствах немецких военных преступлений во Второй мировой войне и прямо признает свою историческую ответственность за преступления, совершенные в Ленинграде», — сказали в МИД ФРГ.

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Правительство поддерживает модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, где лечатся блокадники. Министерство иностранных дел страны уточнило, что память о военной оккупации города должна передаваться.

В сентябре 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. Это был один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. Противник не жалел вооружения, выпуская по городу тысячи снарядов и бомб. Жители оказались в тяжелейших условиях с ограниченными запасами продовольствия, но не растеряли мужества и стойкости. Отвага ленинградцев навсегда осталась в памяти всего мира.

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают 27 января. Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину памятной даты, преклонив колено, возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.