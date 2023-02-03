Мир 03 февраля 2023, 16:25 Германия приняла к сведению слова Путина о танках для Украины Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт: слова Путина о танках для Украины приняли к сведению Википедия

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Правительство Германии приняло к сведению слова президента России Владимира Путина о том, что поставки танков украинским военным делают страну соучастницей конфликта. Это заявление никак не повлияет на будущие телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с российским лидером. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

Он подчеркнул, что позиция страны не изменилась и танки рассматриваются в качестве оборонительного оружия для Украины.

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«Правительство приняло к сведению слова российского президента»», — добавил представитель кабмина.

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Хебештрайт подчеркнул, что заявление президента России не сказалось на желании главы правительства Германии продолжить общение.

«Канцлер говорил, что собирается созваниваться с российским президентом в ближайшие недели. Для него важно сохранять такой контакт», — подчеркнул представитель немецкого правительства.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций Волгограда заявил, что у страны достаточно возможностей, чтобы ответить на поставку западных танков Украине. Применением только бронетехники дело может не закончиться.

Глава государства подчеркнул, что в отличие от европейцев Россия танки к границам других стран не отправляет. Путин отметил, что поднявший голову нацизм привел к тому, что России снова угрожают немецкой бронетехникой.