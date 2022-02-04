Германия пригрозила Telegram штрафом в 55 млн евро
SZ: Власти Германии оштрафуют Telegram на 55 млн евро по двум расследованиям
Правительство Германии пригрозило крупными штрафами администрации мессенджера Telegram по двум заведенным расследованиям. Как сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции, речь идет о сумме в 55 миллионов евро.
Если владеющая мессенджером компания откажется платить, то правительство Германии конфискует ее активы.
Министерство юстиции Германии уже несколько месяцев требует от администрации Telegram удалить сообщения о ненависти и разжигании розни. Но компания эти требования не выполнила.
По данным издания, недовольство правительства страны вызвал один канал в мессенджере, где публикуются человеконенавистнические сообщения. Он принадлежит противникам вакцинации, а также ультраправым радикалам. В декабре там появлялись сообщения о желании убить премьер-министра Саксонии Микаэля Кречмера за введенные им санитарные правила на период пандемии. Также угрозы убийством через Telegram получил премьер-министр земли Мекленбургы-Передняя Померания Манулеь Швезиг.
Вторым требованием правительства Германии к администрации мессенджера — назначить в стране своего уполномоченного представителя.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на этой неделе объявила, что провела первую беседу с администрацией мессенджера. Она отметила, что у нее был конструктивный разговор, который может стать началом хорошего сотрудничества.
В конце января Фезер отмечала, что через МИД Объединенных Арабских Эмиратов власти Германии передали письмо в администрацию Telegram. Она отметила, что если руководство мессенджера не ответит, то по предварительным договоренностями с Google и Apple приложение исчезнет из магазинов, а его работу в Германии полностью заблокируют.