Германия пригрозила Telegram штрафом в 55 млн евро

Правительство Германии пригрозило крупными штрафами администрации мессенджера Telegram по двум заведенным расследованиям. Как сообщило издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции, речь идет о сумме в 55 миллионов евро.

Если владеющая мессенджером компания откажется платить, то правительство Германии конфискует ее активы.

Министерство юстиции Германии уже несколько месяцев требует от администрации Telegram удалить сообщения о ненависти и разжигании розни. Но компания эти требования не выполнила.

По данным издания, недовольство правительства страны вызвал один канал в мессенджере, где публикуются человеконенавистнические сообщения. Он принадлежит противникам вакцинации, а также ультраправым радикалам. В декабре там появлялись сообщения о желании убить премьер-министра Саксонии Микаэля Кречмера за введенные им санитарные правила на период пандемии. Также угрозы убийством через Telegram получил премьер-министр земли Мекленбургы-Передняя Померания Манулеь Швезиг.

Вторым требованием правительства Германии к администрации мессенджера — назначить в стране своего уполномоченного представителя.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на этой неделе объявила, что провела первую беседу с администрацией мессенджера. Она отметила, что у нее был конструктивный разговор, который может стать началом хорошего сотрудничества.

В конце января Фезер отмечала, что через МИД Объединенных Арабских Эмиратов власти Германии передали письмо в администрацию Telegram. Она отметила, что если руководство мессенджера не ответит, то по предварительным договоренностями с Google и Apple приложение исчезнет из магазинов, а его работу в Германии полностью заблокируют.