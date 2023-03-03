03 марта 2023, 12:14
Германия придумала способ организовать бесперебойные поставки оружия ВСУ
Bloomberg: Германия задумалась о переносе оружейных производств в США для помощи Украине
Власти Германии рассматривают вариант переноса оружейных производства в США, чтобы наладить бесперебойную поставку необходимого вооружения украинским военным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным источника, американский президент Джо Байден на ближайшей встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем намерен оказать давление из-за недостаточных объемов боеприпасов Украине.
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Одним из вариантов решения проблемы станет перенос части производств на территорию США, где гораздо больше логистических возможностей.
«Однако Германия наверняка замедлит процесс из-за бюрократических процедур», — допустили авторы статьи.
Встреча Байдена и Шольца запланирована на 3 марта в США, это второе личное общение двух политиков. Первые переговоры прошли в феврале 2022 года.
Представитель Белого дома сообщал, что главы государств обсудят темы Китая и Украины.
Германия
США
Олаф Шольц
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