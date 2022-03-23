Германия предупредила о тяжелых последствиях при отказе от российского газа

Перебои с поставками газа в Германию могут привести к тяжелым последствиям для пищевой промышленности страны, волне простудных заболеваний среди населения и дефициту хлебобулочных и молочных изделий. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

По информации издания, после обращения президента Украины Владимира Зеленского к бундестагу давление на немецкое правительство по поводу введения эмбарго на закупку российских энергетических ресурсов возрастает. При этом в Германии немногие понимают, каковы будут реальные последствия данного шага.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что подобное решение грозит не только индивидуальными ограничениями комфорта, но и общеэкономическим и общесоциальным ущербом.

В 2018 году ведомство по защите населения и помощи при катастрофах провело стресс-тест с целью выявить последствия нехватки газа. Для этого на эге Германии во время двухнедельных морозов симулировали сокращение газоснабжения. Тест продемонстрировал, что в условиях охлаждения домов немцы могут столкнуться с большим количеством простудных заболеваний, что приведет к ограничениям работы спасательных служб. Кроме того, есть вероятность дефицита продуктов в больницах и домах престарелых.

Еще одним последствием может стать повреждение домов из-за их остывания, поскольку в условиях охлаждения люди перейдут на отопление с помощью печей и каминов, что понизит общую пожаробезопасность.

Большие проблемы ожидают пищевую отрасль, поскольку половина ее энергетической потребности обеспечивается газом. Аналогичные проблемы не исключены в животноводстве и производстве кормов для скота. Кроме того, дефицит газа приведет к дефициту хлебобулочных и молочных изделий.

По данным агентства Reuters, в настоящее время страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций в отношении России. Также рассматривается нефтяное эмбарго в отношении Москвы.