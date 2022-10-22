Германия предостерегла граждан от поездок в Иран | 360°

Мир 22 октября 2022, 02:24 Германия предостерегла граждан от поездок в Иран МИД ФРГ рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Иран из-за возможных арестов РИА "Новости"

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Министерство иностранных дел Германии предостерегло своих граждан от поездок в Иран. По мнению ведомства, есть риск быть задержанными правоохранительными органами. Также в МИД ФРГ напомнили про нестабильную ситуацию в исламской республике, об этом сообщило РИА «Новости».

«Граждане с двойным гражданством, одновременно с немецким и иранским, подвергаются особому риску. В недавнем прошлом было много случаев произвольных арестов иностранных граждан», — говорится в заявлении.

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С середины сентября в Иране проходят протесты и столкновения с силовиками после гибели арестованной за «неправильный» хиджаб девушки. В МИД ФРГ опасаются, что их соотечественников, находящихся рядом с демонстрациями, могут арестовать. Дипломаты рекомендовали не оставаться в толпе.

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Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани вынудил главы европейской дипломатии Жозепа Борреля извиниться за «расистское» сравнение других стран с «джунглями».