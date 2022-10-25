Германия даст Украине 20 миллионов евро на поддержку инфраструктуры | 360°

25 октября 2022, 15:52
Германия даст Украине 20 миллионов евро на поддержку инфраструктуры
Власти Украины заявили, что Германия предоставит 20 миллионов евро на закупку оборудования
Украинская сторона договорилась с Германией о выделении 20 миллионов евро для закупки резервного оборудования, поддерживающего критическую инфраструктуру страны. Такое заявление сделал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, сообщило РИА «Новости».
«В ходе встречи с министром федерального Министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке достигли предварительных договоренностей о выделении Украине 20 миллионов евро на закупку резервного оборудования», — написал Чернышов в соцсетях.
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В ближайшее время, по его словам, договоренности обретут окончательную форму. На предоставленные средства Украина купит необходимое оборудование. Речь, в частности, идет об автоматических насосных станциях для подачи воды, мобильных генераторах и мобильных теплоэлектростанциях.
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил поставку в страну энергетического оборудования.
Компания «Укрэнерго» на прошлой неделе сообщила о введении временного ограничения потребления электроэнергии в Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Это касается и центральных регионов страны.
Власти Киева 25 октября предупредили о готовящихся веерных отключениях электричества.
Германия
Украина
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