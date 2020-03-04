Германия предоставит России данные о советских военнопленных

Министр иностранных дел Германии договорился с российским коллегой, что передаст данные о советских военнопленных. Документы о тех, кто находился в плену, должны предоставить уже в апреле.

«Мы надеемся, что в апреле тысячи блоков данных будут переданы российской стороне. Речь идет о данных о военнопленных, которые находились в германских лагерях», — цитирует РИА «Новости» посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра.

Он добавил, что предоставление информации внесет вклад в прояснение судеб военнопленных. Более того, такой шаг поможет в примирении сторон.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава российского МИД Сергей Лавров провели в 2019 году переговоры. Они договорились передать данные о сотнях советских людей, погибших в плену. Стороны подписали необходимое соглашение осенью.

В последнее время некоторые европейские страны начали трактовать историю Второй мировой войны по-своему. В январе Польша начала обвинять Россию в пособничестве нацистам, а потом и вовсе заявила, что Советский Союз одинаково с Третьим Рейхом виноват в развязывании войны. Взаимные обвинения привели к тому, что отношения двух стран стали крайне напряженными.