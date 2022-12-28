Мир 28 декабря 2022, 10:07 Германия предложила подготовиться к ядерным ЧС из-за конфликта на Украине Глава BfS Германии Паулини призвала готовиться к ядерным ЧС из-за ситуации на Украине piqsels

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Руководитель Федерального ведомства по радиационной защите Германии (BfS) Инге Паулини призвала подготовиться к ядерным чрезвычайным ситуациям из-за боевых действий на Украине. Она считает, что другие страны, в отличие от ФРГ, не откажутся от атомной энергетики. Об этом написала газета Die Welt.

«Ситуация на Украине дала понять широкой общественности, что мы должны быть готовыми к широкому спектру ядерных ЧС, — заявила она.

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По ее словам, опасность также кроется в нежелании некоторых государств отказаться от атомной энергетики. Паулини сказала, что многие соседние с ФРГ страны собираются строить новые электростанции.

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Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров попросил Запад быть очень сдержанным по такому чувствительному вопросу, как ядерная сфера. Глава Минобороны США Ллойд Остин в середине декабря также призвал ядерные державы не допускать эскалации конфликтов. Об этом напомнила Lenta.ru.