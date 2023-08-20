Мир 20 августа 2023, 16:35 Германия предложила ежегодно поставлять помощь Украине на пять миллиардов евро Минфин ФРГ предложил отправлять Украине помощь на 5 млрд долларов каждый год РИА «Новости»

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Германия предложила передавать Украине помощь на пять миллиардов долларов ежегодно. Об этом сообщил глава немецкого министерства финансов Кристиан Линднер, его слова привел ТАСС.

«Нужно четко понимать, что мы уже отправили Украине помощь на 22 миллиарда евро. Я предложил бюджетным законодателям внести в план сумму на пять миллиардов евро Украине ежегодно в качестве военной поддержки», — сказал он.

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Глава ведомства отметил, что в эту сумму входит как гуманитарная, так и военная помощь.

Ранее канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время публичного выступления на центральной площади Мюнхена. Некоторые демонстранты держали в руках плакаты с призывом отказаться от военной помощи Украине, однако Шольц ответил, что правительство страны все делает правильно.

Также Шольц исключал отправку немецких военнослужащих в зону украинского конфликта.