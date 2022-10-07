Германия предложила Дании помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» | 360°

Мир 07 октября 2022, 13:34 Поделиться Telegram

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Viber Германия предложила Дании помощь в расследовании диверсии на «Северных потоках» Минобороны ФРГ: новых данных о виновниках диверсии на «Северных потоках» нет РИА «Новости»

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Минобороны Германии предложило Дании помочь в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил ТАСС.

Также стало известно, что пока Германия не получила новых сведений о том, кто мог устроить диверсию.

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Ранее в Германии заговорили о том, что «Северный поток» может стать непригодным навсегда. По мнению политолога Юрия Светова, такие заявления делались специально для того, чтобы драматизировать ситуацию.

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Бывший сенатор США Ричард Блэк уверен, что газопровод взорвало ЦРУ с согласия канцлера Германии Олафа Шольца. А американский экономист Джеффри Сакс считает виновниками США и Польшу. Экс-сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк отметил, что мотив был прежде всего у США. Он счел невероятным предположение, что какая-то из стран НАТО могла совершить диверсию без согласования с Соединенными Штатами.

Утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» обнаружили 26 сентября. Служба безопасности Швеции, которая провела расследование происшествия, заявила, что все указывает на диверсию.

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