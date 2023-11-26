26 ноября 2023, 19:07
Германия пожаловалась на ослабление армии из-за помощи Украине
DPA: поставки оружия Украине ослабили немецкую армию
Немецкая армия столкнулись с нехваткой военной техники и боеприпасов из-за масштабных поставок Украине. Об этом агентству DPA сообщил заместитель главы фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль.
По его словам, если конфликт начнется прямо сейчас, то Германия не сможет продержаться и двух дней.
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«Нам нечем воевать. Некоторые подразделения выстоят в бою всего два дня, это максимум. Катастрофический результат для Германии», — сказал политик.
Вадефуль отметил, что также в тупик зашел процесс модернизации немецкой армии.
«Мы приняли слишком мало мер для укрепления собственного военного потенциала. Заказы вооружений и техники идут, но непосредственно немецкие военные пока что ничего из них не получили», — добавил заместитель главы фракции.
Ранее стало известно, что правительство Германии в 2024 году выделит на помощь Украине четыре миллиарда евро.
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