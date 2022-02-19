Германия повысит уровень готовности войск на случай эскалации ситуации на Украине

На случай эскалации ситуации на Украине Вооружены силы ФРГ (Бундесвер) повысили уровень готовности своих войск. Это было сделано в рамках Сил быстрого реагирования НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны ФРГ.

Эта мера позволит быстро развернуть войска в случае эскалации обстановки на Украине, отметили в ведомстве.

«Повышенная готовность к развертыванию позволяет НАТО в случае дальнейшей эскалации со стороны России гарантировать надлежащую уверенность, в частности для наших восточноевропейских союзников при защите союзной территории», — заявили в Минобороны ФРГ.

Речь идет не о переброске войск, а о подготовительных мерах. В случае активизации Сил быстрого реагирования альянса с помощью этих мер удастся снизить время для достижения состояния готовности к переброске.

В пятницу, 18 февраля, произошло серьезное обострение ситуации в Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска в любой момент могут начать наступление. С территории непризнанных ДНР и ЛНР в Ростовскую область потянулись беженцы. В Ростовскую область прибыл врио главы МЧС Александр Чуприян.

Концентрация войск в Европе на сегодняшний день наибольшая с окончания холодной войны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ситуацию на границе с Украиной в Североатлантическом альянсе назвали очень сложной для европейской безопасности.