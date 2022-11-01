Германия потратит 91 млрд евро на газовые льготы семьям и бизнесу | 360°

Мир 01 ноября 2022, 09:01 Германия потратит 91 млрд евро на газовые льготы семьям и бизнесу «Коммерсант»: кабмин Германии выделит 91 млрд евро на газовые субсидии своим гражданам Unsplash

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Правительство Германии рассмотрит план помощи своим жителям и предприятиям в условиях энергокризиса. Оно выделит 91 миллиард евро в 2023 году на то, чтобы зафиксировать льготные цены на газ для потребителей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Такую программу разработала специальная комиссия. Ее финальную версию внесли 31 октября, а рассмотрят 2 ноября. Специалисты предложили установить потолок цен на газ в период с марта 2023 года по апрель 2024 года.

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Домохозяйства смогут платить по 1,32 евро (80,75 рубля) за кубометр, промышленные предприятия — 770 евро (47102,95 рубля) за тысячу кубометров. По льготным ценам простые жители будут покупать около 80% газа, предприятия — 70% от базовых потребностей в этом виде топлива. За оставшийся объем коммунальщики попросят рыночную плату.

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Однако, для того чтобы стать получателем субсидии, компаниям придется сохранить 90% своих рабочих мест и гарантировать, что они не релоцируются в другую страну. Авторы программы рассчитывают, что программа поможет потребителям планировать свои затраты, учиться беречь газ, не скажется на работе рынка энергоресурсов.

Правительство планирует выделить на такие льготы 91 миллиард евро, а в целом на поддержку в области энергетики — 200 миллиардов евро.