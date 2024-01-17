Мир 17 января 2024, 06:37 Германия потратит 7 млрд евро на военную помощь Украине и столько же на беженцев Правительство ФРГ в 2024 году окажет Украине военную помощь на 7 млрд евро РИА «Новости»

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В Германии внесли изменения в федеральный бюджет на 2024 год. На военную помощь Украине решили выделить семь миллиардов евро, сообщило правительство страны.

Федеральный конституционный суд потребовал внести корректировки в бюджет и Фонд климата и трансформации на сумму 30 миллиардов евро. Кканцлер Олаф Шольц, вице-канцлер Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер внесли свои предложения по устранению дефицита.

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«Как и планировалось, более семи миллиардов евро — на военную поддержку Украины, преимущественно за счет двусторонней поддержки, а также за счет финансовых вкладов в меры, которые уже были приняты в рамках Европейского фонда мира ЕС», — сообщила пресс-служба.

Власти решили, что если потребуются дополнительные расходы, федеральное правительство предложит бундестагу принять новую резолюцию. При этом финансовое положение самой Германии существенно ухудшится, заявили в кабмине.

На замену техники бундесвера, переданной Украине, ФРГ потратит 520 миллионов евро. Еще около семи миллиардов евро в качестве мер поддержки получат украинские беженцы.

Украине следует пойти на уступки ради того, чтобы начать переговоры с Россией и остановить вооруженный конфликт, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт. По ее словам, эта страна и западные союзники не в том положении, чтобы диктовать свои условия.