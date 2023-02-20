20 февраля 2023, 07:59
Германия потеряла из-за конфликта на Украине 100 миллиардов евро — DIW
Глава DIW Фратчер: Германия из-за конфликта на Украине потеряла 100 миллиардов евро
Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер сообщил, что ФРГ после начала российской спецоперации на Украине и увеличения затрат на электроэнергию в Европе лишилась 100 миллиардов евро в 2022 году. Об этом написала газета Rheinische Post.
«Война на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5%, или 100 миллиардов евро производительности экономики». — сказал он в интервью изданию.
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По его словам, издержки в ближайшие годы будут только расти. Фрацшер добавил, что ФРГ очень пострадала от кризиса, ведь она серьезно зависела от энергетики России. Кроме того, Германия имеет большую долю энергоемкой промышленности и «чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок».
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Тем временем глава Минобороны этой страны Борис Писториус сделал заявление о том, что ближайшие несколько недель будут решающими в конфликте на Украине. Он отметил, что Европа должна обеспечить хорошую работу системы ПВО на украинской территории.
Германия
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