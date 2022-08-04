Германия рискует остаться без основных отраслей промышленности в случае полного прекращения поставок газа из России. Об этом заявил обозреватель британской газеты The Telegraph Тим Уоллес.

В своем материале Уоллес написал, что без российского газа основные отрасли промышленности Германии рухнут. Это приведет к эффекту домино, вызвав цепную реакцию непредвиденных последствий.

Согласно прогнозам специалистов Commerzbank, дефицит газа погрузит Германию в глубокую рецессию. Подобное наблюдалось в стране в 2009 году, после финансового кризиса. Причем обозреватель отметил, что Германии не удастся избежать последствий, даже если поставки голубого топлива продолжатся.

«В настоящее время запасов природного газа может быть недостаточно для предстоящей зимы, поэтому нельзя исключать нормирование природного газа для несистемных отраслей», — заявили в статье.

Сейчас Россия поставляет газ в Германию через «Северный поток». Антироссийские санкции сделали невозможным возврат газотурбинного двигателя трубопровода после ремонта. В связи с этим объемы прокачки газа через «Северный поток» сократили.