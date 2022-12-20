Мир 20 декабря 2022, 08:15 Германия поставит новый рекорд бедности из-за кризиса Социолог Шнайдер предупредил, что Германия из-за кризиса станет «государством нищих» Unsplash

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Германия рискует стать «государством нищих» из-за роста цен на энергоносители, продукты и увеличения других расходов. Около 12 миллионов семей приблизились к нищете, рассказал сайту Focus Online социолог Ульрих Шнайдер.

Стоимость жизни в Германии, по его словам, сильно подскочила. Немцы стали тратить больше почти на все. ФРГ поставила антирекорд еще до кризиса, когда в ней жили 13,8 миллиона бедных. Опрос показал, что в ближайшее время еще 12 миллионов домохозяйств приблизятся к черте бедности — станут тратить все, что заработали, не откладывая, а в некоторых случаях авансовые платежи превысят их доходы. По словам социолога, люди остались без накоплений. Теперь даже ремонт стиральной машинки может обернуться бедой.

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«Мы очень глубоко разделенная в социальном отношении страна с огромным богатством с одной стороны, и постоянно растущей бедностью с другой», — сказал он.

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Ульрих Шнайдер предупредил, что Германия может стать «государством нищих», и раскритиковал меры соцподдержки. Он предложил повысить базовое пособие с 502 до 725 евро, а также ввести мораторий на отключение света и выселение за неуплату.