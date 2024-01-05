Мир 05 января 2024, 05:26 Германия поставила Украине новейшее вооружение и технику Германия отправила ВСУ систему ПВО Skynex и 10 БМП Marder РИА «Новости»

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Германия поставила Украине систему противовоздушной обороны Skynex с боеприпасами и 10 боевых машин пехоты Marder. Обновленный список немецкой военной помощи разместили на сайте немецкого правительства.

Список предваряет сообщение о том, что Германия поставляет Украине оборудование и вооружение, поступающие из запасов Федеральных вооруженных и сил и от поставок промышленности, которые финансируются правительством страны.

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Последние поставки в списке выделили жирным шрифтом.

Выяснилось, что немецкие власти передали Украине боеприпасы для танков Leopard 2А6 и 10 БМП вместе с боеприпасами и запасными частями, причем вместе с ранее переданными количество машин составило уже 90 единиц.

В разделе «Противовоздушная оборона» указали, что для ВСУ направили ракеты для зенитных систем IRIS-T, систему ПВО SKYNEX с боеприпасами и два радара воздушного наблюдения TRML-4D.

Украинским артиллеристам поставили более девяти тысяч патронов калибра 155 миллиметров, на военно-инженерные цели — два танка для разминирования WISENT 1 и один танк-мостоукладчик BEAVER с запасными частями. Помимо этого, ВСУ дополнительно поставили боевые каски, системы обнаружения беспилотников, радары наземного наблюдения GO12 и 10 грузовиков Zetros.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским усиление военной поддержки Украины, включая поставки дальнобойных ракет.