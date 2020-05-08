Германия посчитала ГРУ причастным к хакерской атаке на Меркель

Германия обвинили российских хакеров из ГРУ в похищении переписки депутатского бюро канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Следствие пришло к выводу, что они скачали электронные письма во время атаки в 2015 году.

По информации Spiegel, профильным немецким ведомствам удалось реконструировать подробности хакерской атаки на бундестаг в 2015 году, которую совершил человек с пользовательским именем Scaramouche.

Эксперты считают, что преступники, которых они называют хакерами из ГРУ, получили доступ к двум почтовым ящикам и полностью скопировали их содержимое на другой компьютер. Там была переписка за 2012–2015 годы.

Издание напомнило, что атака произошла во время празднования 70-й годовщины победы во Второй мировой войне, когда в здании немецкого правительства были иностранные гости, в том числе дипломаты из России.

В ведомстве федерального канцлера не стали комментировать эту информацию.

Немецкие правоохранители подозревают в атаке российского хакера Дмитрия Бадина. 5 мая федеральная прокуратура Германии выдала орден на его арест. Его также ищут в США, поскольку считают причастным к атаке на сервера Демократической партии США и Всемирного антидопингового агентства.