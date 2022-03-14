Германия попросила Польшу приостановить отправку поездов с украинскими беженцами

Власти Германии обратились к Польше с просьбой приостановить отправку в ФРГ поездов с украинскими беженцами. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

«Вчера вечером я говорил с немецким МВД, где нас попросили приостановить специальные поезда, которые едут в Германию, потому что там уже сложилась ситуация бутылочного горлышка», — приводит его слова ТАСС.

По словам Шефернакера, масштабы эмиграции с Украины «застали всю Европу врасплох». Он отметил, что сложившаяся ситуация с украинскими беженцами показывает, насколько ЕС был не готов к этому.

С начала специальной операции территорию Украины, по данным ООН, покинули более миллиона детей. Большинство семей с детьми бежали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию.

Общее количество беженцев с Украины к 8 марта достигло двух миллионов. Только Польша приняла больше 1,7 миллиона человек.

В Евросоюзе ранее заявили, что ожидают около пяти миллионов беженцев с Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что такого стремительного потока не наблюдали еще никогда.