Германия пообещала Украине передовые системы ПВО | 360°

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Германия пообещала Украине передовые системы ПВО

Министр обороны ФРГ Ламбрехт пообещала отправить Украине первую систему ПВО IRIS-T

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Германия в ближайшие несколько дней отправит на Украине первую из четырех передовых систем противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Немецкая система ПВО средней дальности IRIS-T эффективно защитит украинский народ. В ближайшее время первая из четырех систем отправится на Украину», — заявила он.

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После этого украинские военные получат еще три немецких системы ПВО этого класса.

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Кроме того, Ламбрехт выступила с осуждением ударов российских военных высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины.

«Это неприемлимая эскалация, ведь больше всего от ударов пострадали гражданские люди. Поэтому нам нужно сплотиться и продолжить поддержку Украины в ее борьбе, в том числе системами ПВО», — добавила министр.

Министерство обороны России утром в понедельник сообщило о нанесении высокоточных ударов по военным целях на Украине, включая объекты управления,  связи и энергетики.

Представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что все назначенные цели оказались поражены, сообщал RT.

Германия

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

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