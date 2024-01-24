Мир 24 января 2024, 03:38 Германия пообещала передать Украине шесть вертолетов Sea King Минобороны ФРГ: Германия передаст Украине шесть вертолетов 21 Sea King Mk41 Freepik

Читать 360tv в

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия отправит Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети министерства.

Писториус пообещал отправить технику Украине в ходе онлайн-совещания контактной группы по обороне ВСУ в формате «Рамштайн».

Реклама

«Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода», — сказал министр.

По словам Писториуса, для защиты украинской инфраструктуры нужны мощные средства ПВО, поэтому важно нарастить темп работы оборонных предприятий.

Ранее в Германии объявили о новом пакете военной помощи для Украины. ВСУ должны получить снаряды для танка Leopard 1, 24 БТР, средства для обезвреживания взрывоопасных предметов, 280 терминалов спутниковой связи и 125 беспилотников RQ-35 Heidrun.