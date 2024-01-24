24 января 2024, 03:38
Германия пообещала передать Украине шесть вертолетов Sea King
Минобороны ФРГ: Германия передаст Украине шесть вертолетов 21 Sea King Mk41
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия отправит Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети министерства.
Писториус пообещал отправить технику Украине в ходе онлайн-совещания контактной группы по обороне ВСУ в формате «Рамштайн».
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«Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода», — сказал министр.
По словам Писториуса, для защиты украинской инфраструктуры нужны мощные средства ПВО, поэтому важно нарастить темп работы оборонных предприятий.
Ранее в Германии объявили о новом пакете военной помощи для Украины. ВСУ должны получить снаряды для танка Leopard 1, 24 БТР, средства для обезвреживания взрывоопасных предметов, 280 терминалов спутниковой связи и 125 беспилотников RQ-35 Heidrun.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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