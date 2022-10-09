Германия пообещала отправить Украине зимнее обмундирование на 11 миллионов евро | 360°

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Германия пообещала отправить Украине зимнее обмундирование на 11 миллионов евро

Der Spiegel: кабмин ФРГ решил направить Украине новый пакет помощи

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Кабинет министров Германии решил направить Украине новый пакет помощи объемом 11 миллионов евро. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

На Украину собираются «как можно скорее» отправить 100 тысяч комплектов одежды, сотни мобильных электрогенераторов, 100 обогреваемых палаток для экипажей и продовольствие.

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«После соответствующей просьбы украинского руководства Берлин хочет как можно быстрее поставить снаряжение для приближающейся зимы на общую сумму в 11 миллионов евро», — говорится в материале.

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Ранее стало известно, что города Центральной Германии больше не собираются принимать беженцев с Украины — они ими уже переполнены. Первым, что он уже достиг «предела», объявил Дрезден. Затем к нему присоединились Галле, Гера и Магдебург. На очереди города Хемниц и Эрфурт.

Уже 23 муниципалитета пожаловались на нехватку финансовой помощи для обеспечения украинцев. Утверждается, что их поддержка привела к крайне опасному положению.

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